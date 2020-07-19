نابولي يتجاوز أودينيزي وسبال يغادر الـ"سيري أ"

وكان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر الأرجنتيني رودريغو دي بول (22)، وأدرك نابولي التعادل بواسطة البديل الدولي البولندي أركاديوش ميليك (31).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويسير فيه نابولي لمواصلة عثراته والسقوط في فخ التعادل، نجح البديل بوليتانو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز السادس عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم، فاستعاد المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان.

ونجح أودينيزي في افتتاح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب عندما استغل دي بول تمريرة فشل دفاع الفريق الجنوبي في تشتيتها، فهيأها لنفسه داخل المنطقة ولعبها بيمناه على يمين الحارس الدولي الكولومبي دافيد اوسبينا (22).

وتلقى نابولي ضربة موجعة بإصابة هدافه التاريخي الدولي البلجيكي دريس ميرتنز في الدقيقة 31 فترك مكانه لميليك الذي أدرك التعادل مباشرة بعد دخوله ومن أول لمسة، مستغلاً تمريرة عرضية من الاسباني فابيان رويز.

وواصل نابولي سيطرته وأودينيزي هجماته المرتدة دون أن ينجح اي منهما في التقدم قبل أن يفعلها بوليتانو، بديل الاسباني خوسيه كايخون، بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس الأرجنتيني خوان موسو وعانقت الشباك (90+4).



خطوة مهمة لسمبدوريا نحو البقاء

وواصل سمبدوريا صحوته وعزز حظوظه في البقاء عندما قلب الطاولة على مضيفه بارما محولاً تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2.

وحسم بارما الشوط الأول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما الإيفواري جيرفينيو (18) والبولندي بارتوش بيريشينسكي خطأ في مرماه (41)، لكن سمبدوريا رد بقوة في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها الألماني يوليان شابوت (48) وفابيو كوالياريلا (69) وفيديريكو بوناتسولي (78).

وهو الفوز الثالث على التوالي لسمبدوريا والثاني عشر هذا الموسم، فارتقى إلى المركز 13 برصيد 41 نقطة.



سبال أول الهابطين



وبات سبال صاحب المركز الأخير أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام بريشيا صاحب المركز قبل الأخير 1-2.

وكان سبال البادئ بالتسجيل عبر البوركيني برايان دابو في الدقيقة 42، لكن بريشيا رد بثنائية في الشوط الثاني سجلها التشيكي يارومير زمرهال (69 و90+3).

وتجمد رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز الأخير، فيما رفع بريشيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفاز جنوى على ضيفه ليتشي، الثامن عشر، بهدفين للبارغوياني أنتونيو سانابريا (7) والبرازيلي غابريال (81 خطأ في مرمى فريقه)، مقابل هدف لماركو مانكوسو (60) الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وتغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي الأصل الصربي الجنسية ليانكو (15 خطأ في مرمى فريقه) وباتريك كوتروني (75).





