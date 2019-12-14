نابولي بقيادة غاتوزو: لا جديد

بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع من الإيفواري جيرفينيو، أسقط بارما مضيفه نابولي 2-1 في مباراته الاولى تحت إشراف جينارو غاتوزو بديل مواطنه كارلو أنشيلوتي، في المرحلة 16 من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت.

وعين غاتوزو مدربا للفريق الجنوبي الاربعاء خلفا لأنشيلوتي الذي أقيل مساء الثلاثاء إثر نتائج الفريق المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الليلة ذاتها دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الفريق الشمالي التسجيل باكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي قبل أن يعادل نابولي بفضل البولندي أركاديوز ميليك (65)، الا ان الحسم كان لجيرفينيو من هجمة مرتدة قاتلة (90+3).

ورفع بارما رصيده الى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نابولي عند 21 نقطة في المركز الثامن، ليعجز عن تحقيق الفوز في آخر ثماني مباريات.

وقال غاتوزو بعد اللقاء "لا أؤمن بالحظ السيئ، في الوقت الحالي لسنا بحالة جيدة ذهنيا".

وتابع مدرب ميلان السابق "يدفع الفريق ثمن عدم فوزه (في الدوري) منذ 50 يوما أو اكثر (...) لقد أثبتت ذلك الدقائق العشر الاولى. إنه أمر صعب أسوة بصافرات الاستهجان من الجماهير. هناك عمل كثير للقيام به".

وافتتح بارما التسجيل عن طريق كولوسيفسكي بعدما فشل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في السيطرة على الكرة ليفتكها السويدي وينطلق بها نحو المرمى، قبل ان يسدد كرة زاحفة إلى يمين الحارس أليكس ميريت (4).

ودفع كوليبالي ثمنا اضافيا بتعرضه لإصابة أخرجته مباشرة من ارض الملعب فحل بدلا منه سياباستيان لوبيرتو (5).

حاول نابولي العودة في اللقاء الا ان تسديدة لورنتسو اينسينيي مرت بجانب القائم الايمن (33) قبل أن يتصدى لويجي سيبي لتسديدة الاسباني فابيان رويز (42).

وكاد أن يضاعف فريق المدرب روبرتو دافيرسا تقدمه بعد ثوان عندما سدد جيرفينيو كرة بيسراه من خارج المنطقة لامسها ميريت بيده قبل أن ترتطم بالقائم الايمن.

وظن الفريق الجنوبي أن الفرصة أتيحت له ليعادل الأرقام في الوقت بدل عن ضائع من الشوط الأول عندما تحصل البولندي بيوتر زييلينسكي على ركلة جزاء اثر عرقلة داخل المنطقة، إلا أن الحكم احتكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" ليتبين ان العرقلة حصلت خارج المنطقة قبل ان يفشل نابولي في الاستفادة من الركلة الحرة الناتجة عنها.

ونجح نابولي في الحصول على مبتغاه عن طريق ميليك الذي تابع برأسه العرضية المتقنة من البلجيكي درايس مرتنز (65).

وأنقذ ميريت أصحاب الارض من فرصة محققة للضيوف بعدما توغل جيرفينيو الى داخل المنطقة اثر فاصل مهاري فردي مميز وسدد كرة قوية تصدى لها الايطالي برجله اليسرى (70).

لكن جيرفينيو أبى الا ان تكون كلمة الحسم له فانطلق في هجمة مرتدة عن الجهة اليمنى من منطقته نحو منطقة نابولي قبل أن يمرر لكولوسيفسكي الذي أعادها له على باب المرمى ويسكنها في الشباك ويسكت الجماهير الحاضرة في ملعب سان باولو (9+3).

في مباراة أخرى، أسقط بريشيا ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من الفنزويلي جون شانسيلور (32)، ارنستو توريغروسا (44) والسلوفاكي نيكولاس شباليك (61).

وفي أبرز مباريات الاحد يحل انتر المتصدر ضيفا على فيورنتينا، فيما يستضيف يوفنتوس الثاني وحامل اللقب فريق اودينيزي، كما يلعب روما مع ضيفه سبال وميلان مع ساسولو في سان سيرو، واتالانتا مع مضيفه بولونيا.



