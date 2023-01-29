ميلان يواصل السقوط

وهي الخسارة المذلة الثالثة تواليا لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر صفر-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

كما هي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بينها خسارة أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع وهو الذي كان يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات لإنعاش آماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.

وجاءت الخسارة قبل قمتين ساخنتين لميلان، الاولى امام جاره إنتر الاحد المقبل في الدوري، والثانية أمام توتنهام الانكليزي في 14 شباط/فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقبلها سيستضيف تورينو في الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل (19) ودافيدي فراسيتي (21)، قبل أن يقلص الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 24.

وأضاف دومينيكو بيرادري الفارق الى سابق عهده في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم عزز الفرنسي الآخر أرمان لوريينتي بالرابع (48 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكي بالخامس (76)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني لأصحاب الارض (81).