ميلان يهزم لاتسيو وإنتر يصدم روما

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 61 في المركز الرابع مؤقتاً قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس خلف جاره إنتر الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة بعد فوزه بهدفين دون رد على مضيفه روما.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني خلف نابولي المتوّج باللقب وازدادت آمال روما في احتلال المركز الرابع تعقيداً بتوقف رصيده عند 58 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الأولى حسم ميلان الأمور مبكراً بفضل هدفي الجزائري إسماعيل بن ناصر (17) والفرنسي تيو هيرنانديز (29).

من جهة أخرى كان انتصار إنتر أكثر صعوبة بعد أن منحه ديماركو الأفضلية (33) ومن ثم أتى هدف تأكيد الانتصار قبل قرابة ربع ساعة على نهاية اللقاء بفضل البلجيكي لوكاكو (74).