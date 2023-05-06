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الدوري الإيطالي

ميلان يهزم لاتسيو وإنتر يصدم روما

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حافظ ميلان على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين السبت في المرحلة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 61 في المركز الرابع مؤقتاً قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس خلف جاره إنتر الذي رفع رصيده إلى 63 نقطة بعد فوزه بهدفين دون رد على مضيفه روما.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني خلف نابولي المتوّج باللقب وازدادت آمال روما في احتلال المركز الرابع تعقيداً بتوقف رصيده عند 58 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الأولى حسم ميلان الأمور مبكراً بفضل هدفي الجزائري إسماعيل بن ناصر (17) والفرنسي تيو هيرنانديز (29).

من جهة أخرى كان انتصار إنتر أكثر صعوبة بعد أن منحه ديماركو الأفضلية (33) ومن ثم أتى هدف تأكيد الانتصار قبل قرابة ربع ساعة على نهاية اللقاء بفضل البلجيكي لوكاكو (74).

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