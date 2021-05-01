ميلان يهزم بينيفينتو ويعزز آماله بالتأهل لدوري الأبطال

وتوجب على فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي استعاد جهود مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، الردّ سريعاً بعد خسارتين توالياً أمام ساسوولو 1-2 ولاتسيو بثلاثية نظيفة.

وهذا ما تحقق إذ حقق ميلان فوزه الثاني على بينيفينتو الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق فيليبو إنزاغي، في هذا الموسم بعدما كان فاز ذهاباً بهدفين نظيفين.

ومني بينيفينتو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بأربع هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة، علماً ان فوزه الاخير في الدوري يعود إلى 21 آذار/مارس الماضي على أرض يوفنتوس بهدف نظيف.

ورفع ميلان رصيده إلى 69 نقطة بفارق نقطة أمام أتالانتا الثالث، وثلاث نقاط أمام نابولي ويوفنتوس صاحبي المركزين الرابع والخامس.

من جانبه، تجمد رصيد بينيفينتو عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.

أحداث المباراة

ولم ينتظر ميلان أكثر من 6 دقائق من صافرة البداية ليسجل الهدف الاول، بعد لعبة مشتركة وتمريرة زاحفة من البلجيكي ألكسيس سايلميكرز داخل المنطقة تركها الإيفواري فرانك كيسيي تمر إلى التركي هاكان تشالهانوغلو الذي سدد على يسار الحارس لورنتسو مونتيبو.

وتدخل حارس المضيف جانلويجي دوناروما بتصديه لتسديدة من 25 متراً للمولدافي أرتور إيونيتا (15)، ليعود بعد دقيقة نظيره في بينيفينتو للتألق بصده كرة بينية للمهاجم البرتغالي رافايل لياو.

وسدد الفرنسي تيو هرنانديز كرة قوية بقدمه اليسرى، صدها مونتيبو (37)، قبل أن يعلن الحكم نهاية الشوط الاوّل.

وتابع مونتيبو مسلسل انقاذ الفرص حيث استهل إبراهيموفيتش الشوط الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، صدها الحارس بيديه كلتيهما (46)، وأعاد الكرّة أمام المهاجم السويدي نفسه بعدما راوغ المدافع البولندي كميل غليك وسدد (56)، قبل أن ينحني بعدما صد تسديدة أرضية من "إبرا" عادت للمدافع هرنانديز وتابعها بينية في الشباك (60).

وأجرى بيولي تبديلاته الخمسة من دون أن تتبدل النتيجة، ليحسم ميلان النقاط الثلاث لصالحه ويشدد الخناق على يوفنتوس ونابولي في سباق دوري الأبطال قبل 4 أسابيع من النهاية.