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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ميلان ينجو من الخسارة أمام ليتشي

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تعادل ميلان، حامل اللقب، مع مضيفه ليتشي 2-2 اليوم الست ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

reuters

وصعق نادي ليتشي ضيوفه بهدفين في الشوط الأول، أولاً عن طريق المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز خطأ في مرماه (3) وفيديريكو باسكيروتو (22).

وعاد ميلان في الشوط الثاني ليدرك التعادل بهدفي البرتغالي رافايل لياو (59) ودافيد كالابريا (71).

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الثالث الذي سقط 5-1 أمام نابولي الجمعة، وتسع نقاط عن المتصدر.

ويأتي هذا التعادل قبل أن يخوض ميلان الأربعاء المقبل غمار كأس السوبر الإيطالية ضد غريمه وجاره إنتر، بطل الكأس الموسم الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وقاد الأرجنتيني لوتارو مارتينز فريق إنتر للفوز على هيلاس فيرونا بهدف دون مقابل (3). 

وقبيل ذلك، أحبط مونتسا عودة قوية لمضيفه كريمونيزي وفاز عليه 3-2.            
 

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