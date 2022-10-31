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الدوري الإيطالي

ميلان يمدد عقد بيولي حتى 2025

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أعلن نادي ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم وبطل الموسم الماضي الإثنين تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى حزيران/يونيو 2025.

AFP

وكان عقد بيولي الذي استلم الإدارة الفنية لميلان في تشرين الأول/أكتوبر 2019، سينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وجاء تمديد عقد بيولي الذي قاد ميلان الموسم الماضي إلى لقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ 11 عاما وتحديدا منذ موسم 2010-2011، عشية استضافة الفريق اللومباردي زالتسبورغ النمسوي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك بيولي (57 عاما) فرصة قيادة ميلان للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها سبع مرات.

آي سي ميلان ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي
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