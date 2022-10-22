ميلان يقسو على مونتزا ويتساوى مع نابولي المتصدر

وتقاسم ميلان الأهداف الأربعة في شوطي المباراة، فسجل الإسباني إبراهيم دياز هدفين في الشوط الأوّل (16 و41) قبل أن يصاب ويخرج، وأضاف آخرين في الثاني بفضل البلجيكي ديفوك أوريغي (65) والبديل البرتغالي رافايل لياو (84). فيما سجل فيليبو رانوكيا هدف مونتسا (70).

وتقدم ميلان، حامل اللقب للمركز الثاني برصيد 26 نقطة متساوياً مع نابولي المتصدر والذي بإمكانه أن يعيد فارق النقاط الثلاث عندما يحلّ ضيفاً على روما الأحد في قمة هذه المرحلة، فيما بإمكان "روسونيري" أن يخسر مركزه في حال فاز أتالانتا الرابع (24) على ضيفه لاتسيو الأحد أيضاً.



فوز قاتل لإنتر

وعمّق إنتر الذي حقق فوزه الثالث توالياً جراح مضيفه فيورنتينا بفوزه الصعب عليه 4-3 في مباراة ظلت هوية الفائز فيها مجهولة حتى الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده في المركز السابع إلى 21 نقطة متأخراً بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ميلان، فيما يحتل فيورنتينا الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة من العشر الأخيرة في الدوري، المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

وسجل للـ "نيراتسوري" نيكولو باريلا 2، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ثنائية 15، 73 من ركلة جزاء، والأرميني هنريك مختاريان (90+5).

فما سجل للـ "لا فيولا" أرثور كابرال من ركلة جزاء 33، جوناثان إيكونيه 60، لوكا يوفيتش 90

وفاز ساليرنيتانا على ضيفه سبيتسيا 1-0.