ميلان يعلن رسمياً انتقال ملكيته لشركة ريدبيرد الأمريكية

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أكدت يوم أمس الثلاثاء أن الشركة الأمريكية المملوكة من قبل جيري كاردي نالي قد أتمت بالفعل الاتفاق مع شركة إليوت من أجل شراء ميلان.

ريد بيرد كابيتال تتوصل إلى إتفاق مع إليوت من أجل الاستحواذ على اي سي ميلان ⬅️ https://t.co/7ZCjmiJpBO#ميلان_دائمًا pic.twitter.com/y0gJA1aCeK — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 1, 2022

ويقدر رأس مال شركة ريدبيرد التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بست مليارات دولار أمريكي، كما أنها تنخرط في العديد من القطاعات على مستوى التكنولوجيا والطاقة والرياضة وغيرها.

هذا ومن المتوقع أن تجدد الشركة المالكة الجديدة عقد الثنائي باولو مالديني وريكي ماسارا اللذين أسهما بفوز ميلان بالسكوديتو، قبل أن تبدأ حسم الصفقات في الميركاتو تحضيرا للموسم المقبل.