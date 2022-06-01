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الدوري الإيطالي

ميلان يعلن رسمياً انتقال ملكيته لشركة ريدبيرد الأمريكية

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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسمياً اليوم الأربعاء انتقال ملكيته إلى شركة ريدبيرد الأمريكية.

AFP

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أكدت يوم أمس الثلاثاء أن الشركة الأمريكية المملوكة من قبل جيري كاردي نالي قد أتمت بالفعل الاتفاق مع شركة إليوت من أجل شراء ميلان.

 

 ويقدر رأس مال شركة ريدبيرد التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بست مليارات دولار أمريكي، كما أنها تنخرط في العديد من القطاعات على مستوى التكنولوجيا والطاقة والرياضة وغيرها.

هذا ومن المتوقع أن تجدد الشركة المالكة الجديدة عقد الثنائي باولو مالديني وريكي ماسارا اللذين أسهما بفوز ميلان بالسكوديتو، قبل أن تبدأ حسم الصفقات في الميركاتو تحضيرا للموسم المقبل.

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