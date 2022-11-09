ميلان يعلن رحيل رئيسه التنفيذي

وقال النادي الذي اشتراه الصندوق الأميركي "ريدبيرد" هذا الصيف من المالك السابق "إليوت مانجمنت"، في بيان أن عقد غازيديس (58 عاماً) سينتهي في الخامس من كانون الأوّل/ديسمبر، مشيداً بدوره في "فترة تطور وتحديث (الفريق) داخل وخارج الملعب".

وكان الجنوب إفريقي اليوناني الأصل مسؤولاً كبيرًا في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين ثم انتقل عام 2008 إلى العمل في صفوف نادي آرسنال الإنكليزي.

انضم إلى ميلان في عام 2018 عندما استحوذ صندوق "إليوت مانجمنت"، وهو صندوق استثماري، على النادي الإيطالي المملوك حتى عام 2017 من قبل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، قبل أن ينتقل لفترة وجيزة إلى يد مستثمر صيني.

وكان رحيل غازيديس الذي ساهم في إعادة ميلان إلى الطريق الصحيح رياضياً ومالياً، متوقعاً بعد بيعه إلى ريدبيرد في صفقة اكتملت رسميًا في نهاية آب/أغسطس مقابل 1.2 مليار يورو.

وعلّق غازيديس الذي عولج في عام 2021 من سرطان الحنجرة "سأترك ميلان بعد أربع سنوات رائعة وصعبة. أدين بالكثير لهذا النادي ولأنصاره ولهذه المدينة التي أنا مقتنع أنها أنقذت حياتي".