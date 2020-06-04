ميلان يطمئن جماهيره بشأن إصابة إبراهيموفيتش

وأوضح النادي في بيان دون الكشف عن تفاصيل ”خضع إبراهيموفيتش لفحص عقب إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليمنى. هو يتعافى جيداً ودون أية مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون عشرة أيام“.

وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاماً حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير/كانون الثاني لكنه خرج مُصاباً من التدريب الشهر الماضي.

وستكون أول مباراة لميلان بعد التوقف جراء جائحة كورونا إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا أمام يوفنتوس في 12 أو 13 يونيو/حزيران، كما سيخوض أولى مبارياته في الدوري في ضيافة ليتشي في 22 يونيو.