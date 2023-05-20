ميلان يضمد جراحه بفوز كبير على سمبدوريا

وبكّر ميلان بالتسجيل عبر جناحه الدولي البرتغالي رافايل لياو في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من الاسباني ابراهيم دياس، لكن فرحته لم تدم سوى 11 دقيقة حيث أدرك سمبدوريا التعادل بواسطة قائده المخضرم فابيو كوالياريلا البالغ من العمر 40 عاماً (20).

وتابع دياس هوايته في التمريرات الحاسمة وصنع الهدف الثاني لجيرو (23)، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لميلان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

ونجح دياس في تعزيز تقدم ميلان مطلع الشوط الثاني إثر تمريرة من ساندرو تونالي (63)، قبل أن يتمكن جيرو من تحقيق الهاتريك بعد تمريرة من لياو (68).



وعزز ميلان موقعه في المركز الخامس برصيد 64 نقطة مشدداً الخناق على لاتسيو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والذي يحل ضيفاً على أودينيزي الأحد.



وتشبث أتالانتا بآماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 3-1.

وقلب أتالانتا الطاولة على ضيفه الذي تقدم مبكراً عبر لاعب وسطه الصربي داركو لازوفيتش في الدقيقة 11، فرد رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني بثلاثية تناوب على تسجيلها دافيدي تساباكوستا (22) والكرواتي ماريو باساليتش (53) والدنماركي راسموس هويلوند (62).



ورفع أتالانتا رصيده إلى 61 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، وبفارق أربع نقاط خلف لاتسيو.



وبدوره استعاد بولونيا نغمة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه كريمونيزي 5-1.