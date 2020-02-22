ميلان يخفق في الدقائق الأخيرة ويكتفي بنقطة

ويملك ميلان 36 نقطة في المركز السابع وفيورنتينا 29 نقطة في الترتيب الثالث عشر بانتظار استكمال المرحلة.

وأهدر ميلان فرصة الفوز خصوصا أن فيورنتينا لعب بنقص عددي بعد طرد البرازيلي دالبرت هنريكي الذي خاشن ابراهيموفيتش في الدقيقة 62، فوجه له الحكم إنذارا أصفر استبدل لأحمر بعد مشاهدة الفيديو إذ تبين حرمانه ميلان من فرصة هدف محقق إذ كان السويدي متجها للانفراد بحارس المرمى.

وألغى الحكم هدفا جميلا للسويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بعد استشارة تقنية الفيديو (34). إذ اعتبر وجود لمسة يد في بداية الهجمة علما ان يد ابرا لم تتحرك بل كانت ملتصقة في جسمه إلا أن القانون الجديد يعاقب على أي لمسة بصرف النظر عن حالتها.

لكن الكرواتي أنتي ريبيتش واصل نجاعته للمباراة الرابعة تواليا، مفتتحا التسجيل لميلان بعد خطأ بالتشتيت من المدافع الاوروغوياني مارتن كاسيريس (56).

وبعد كرة خطيرة جدا لفيورنتينا من تسديدة يسارية للصربي دوشان فلاهوفيتش بجانب القائم (73)، حصل البديل باتريك كوتروني، لاعب ميلان السابق والمعار من ولفرهامبتون الانكليزي، على ركلة جزاء جدلية اثر عرقلة من قلب الدفاع اليساندرو رومانيولي، نفذها لاعب الوسط التشيلي اريك بولغار بمواجهة الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش بديل المصاب جانلويجي دوناروما والذي كاد يصدها الى يساره (85).

وأنقذ بولونيا العاشر نقطة امام ضيفه اودينيزي الخامس عشر عندما عادله في الوقت القاتل عبر الارجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو (90+2)، بعد افتتاح ستيفانو اوكاكا للتسجيل (33).