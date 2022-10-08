ميلان يحسم القمة أمام يوفنتوس ويلحق بالمتصدرين

ويدين الروسونيري بفوزه الثاني تواليًا في الدوري الى مدافعه الانكليزي فيكايو توموري (45+1) ولاعب الوسط الاسباني براهيم دياس (54)، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع نابولي وأتالانتا اللذين يخوضان مباراتيهما الأحد.

أما يوفنتوس فمني بانتكاسة جديدة ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، حققه في المرحلة الماضية على بولونيا (3-0)، مقابل هزيميتن وتعادلين ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وتحضر فريق المدرب ستيفانو بيولي لاستقبال تشيلسي الإنكليزي الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد أن سقط بثلاثية نظيفة في لندن الأربعاء.

وكانت أولى الفرص من جانب الضيوف للكولومبي خوان كوادرادو الذي سدد كرة زاحفة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الايمن (9).

أما التسديدة الوحيدة ليوفنتوس على المرمى في الشوط الاول فكانت عبر البولندي أركاديوش ميليك تصدى لها الحارس الروماني سيبريان تاناروسانو (12).

ووقف القائم مرتين بوجه البرتغالي رافايل لياو عندما أبعد محاولتيه في الدقيقتين 20 و34.

وجاء الهدف الأول لميلان عندما سدد الفرنسي أوليفييه جيرو كرة قوية من منتصف المنطقة، ارتطمت بصدر توموري الواقف أمام المرمى فالتف وتابعها في الشباك من مسافة قريبة (45+1).

وضاعف دياس تقدم أصحاب الأرض بهدف فردي رائع عندما مرر الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس كرة إلى زميله ميليك نحو منتصف الملعب، لم يقرأها البولندي جيدًا فاقتنصها الاسباني وانطلق نحو المنطقة وسط مطاردة أربعة لاعبين متجاوزًا كل من المدافع ليوناردو بونوتشي والفرنسي أدريان رابيو قبل أن يسدد كرة لمسها الحارس قبل أن تتابع طريقها الى الشباك، فخلع قميصه محتفلا قبل أن يرفعه لياو على كتفيه (54).

وحاول ميليك تقليص الفارق برأسية تهادت بين يدي الحارس (71).

ودفع أليغري بمويز كين والمهاجم الارجنتيني الشاب ماتياس سوليه لمحاولة العودة بالنتيجة وكانت أخطر الفرص عبر الايطالي الذي سدد بقوة من داخل المنطقة أبعدها الحارس (89).

وكاد أن يزيد البديل البلجيكي دافيد أوريغي من محن الضيوف لولا تصدي الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشتي لتسديدته القوية من داخل المنقطة (90+2).

