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الدوري الإيطالي

ميلان يجدد سعيه للتعاقد مع راكيتيتش

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أكدت مصادر اعلامية ايطالية بأن نادي ميلان يسعى للتعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من فريق برشلونة الإسباني.

AFP

وأشارت ذات المصادر بأن فريق ميلان حاول انتداب راكيتيتش في صيف 2018 واستأنف المفاوضات في عام 2019 وكانت آخر محاولة في الميركاتو الشتوي مطلع العام الحالي.

وأضافت ذات التقارير بأن ميلان فشل في مفاوضات ضم الكرواتي الآخر لوكا مودريتش من ريال مدريد.

وتحدث إيفان غازيدس، المدير التنفيذي لفريق ميلان، عن امكانية التعاقد مع لاعب برشلونة قائلاً: "أنا أفضل البحث عن مواهب للتعاقد معها لكن بامكاننا الاستثمار في اللاعبين من ذوي الخبرة مثلما فعلنا مع هيغوايين".

كما كشف ماسيميليانو ميرابيللي، المدير الرياضي للفريق اللومباردي، للصحافة الايطالية أنه التقى في عام 2018 سراً مع راكيتيتش لكن الأمر كان صعباً نظراً للشرط المالي المرتفع لفريق برشلونة.

وعبر الدولي الكرواتي عن رغبته في العودة إلى إشبيلية لكن الأمر بات صعباً ومعقداً من الناحية المالية.  

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