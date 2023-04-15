ميلان يتعثر ويتعادل أمام مضيفه بولونيا

وكان من الصعب على المدرب ستيفانو بيولي أن يخوض لقاء بولونيا بتشكيلة أساسية في ظل صعوبة المهمة التي تنظر فريقه الأربعاء في نابولي حيث فاز "روسونيري" في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري برباعية نظيفة في مرمى الفريق الذي يسير نحو لقبه الأول منذ 1990.

وبدأ بيولي اللقاء بتشكيلة رديفة غاب عنها جميع لاعبي الميدان العشرة الذين واجهوا نابولي في منتصف الأسبوع وكان الحارس الفرنسي مايك مانيان اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية، فدفع ميلان الثمن واكتفى بالتعادل الثاني توالياً وبفوز يتيم من المباريات الست الأخيرة في "سيري أ".

لم تمضِ سوى 33 ثانية حتى وجد ميلان نفسه متخلفاً بهدف سجله نيكولا سانسوني بعد عرضية من النمساوي ستيفان بوش، لكن الفريق اللومباردي أدرك التعادل قبيل نهاية الشوط الأول عبر تومازو بوبيغا (40).

ورغم دخول لاعبين مثل البرتغالي رافايل لياو والإسباني إبراهيم دياس والبرازيلي جونيور ميسياس، عجز ميلان عن الوصول مجدداً الى شباك ضيفه الذي أبقى على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة توالياً، رافعاً رصيده الى 44 نقطة في المركز الثامن.

من جانبه رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة واستمر في المركز الرابع الذي بات مهدداً بفقدانه لصالح جاره وغريمه إنتر إذا ما تمكن من الفوز على ضيفه مونزا ضمن المرحلة ذاتها.