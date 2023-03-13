ميلان يتعثر بتعادله مع ساليرنيتانا

ودخل ميلان، المنتشي من تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2012 بتعادله الأربعاء مع مضيفه توتنهام الإنكليزي صفر-صفر بعد فوزه ذهاباً 1-صفر، اللقاء وهو أمام فرصة اللحاق بجاه إنتر الى الوصافة بعد تعثر الأخير الجمعة أمام سبيتسيا 1-2 وتعادل لاتسيو مع بولونيا صفر-صفر السبت.

لكنه لم يستغل هذه الفرصة وفشل في تعويض سقوطه في المرحلة الماضية أمام فيورنتينا 1-2، مكتفياً بنقطة رفع بها رصيده إلى 48 في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفارق نقطة أمام روما الخامس.

وفي ظل تغريد نابولي بعيداً في الصدارة، انحصر طموح ملاحقيه بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدماً بفضل الفرنسي أوليفييه جيرو من كرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها الجزائري إسماعيل بن ناصر (1+45)، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.



لكن الضيوف أدركوا التعادل في بداية الشوط الثاني عبر السنغالي بولاي ديا بعد عرضية من الكرواتي دوماغوي براداريتش (61)، وذلك مباشرة قبل ثلاثة تغييرات لميلان الذي زج بالسويدي العائد بعد غياب طويل زلاتان إبراهيموفيتش والبلجيكيين ديفوك أوريغي وشارل دي كيتلار بدلاً من جيرو والبرتغالي رافايل لياو والإسباني إبراهيم دياس (62).

واعتقد ميلان أنه حصل على فرصة لاستعادة التقدم بعدما منحه الحكم ركلة جزاء لصالح بن ناصر بعد خطأ من براداريتش، لكن الحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" تدخل وألغى ركلة الجزاء (70).