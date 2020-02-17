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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ميلان يتجاوز كبوة الديربي سريعاً ويهزم تورينو

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تجاوز ميلان كبوة السقوط أمام جاره إنتر، وفاز على ضيفه تورينو بهدف وحيد الإثنين في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

ووقع على الهدف الوحيد الكرواتي أنتي ريبيتش 25، حين استغل تمريرة الإسباني صامويل كاستييخو.

ميلان الذي خسر من جاره إنتر 4-2 المرحلة الماضية، صار رصيده 35 نقطة في المركز الثامن.

بدوره تجمد رصيد تورينو عند النقطة 27 في المركز الرابع عشر.

يذكر أن الروسونيري خاض الخميس ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وتعادل مع يوفنتوس بهدف لكل منهما، بانتظار ما ستسفر عنه موقعه الإياب في الرابع من آذار/ مارس القادم. لكن قبل ذلك عليه مقابله فيورنتينا وجنوى في الدوري.

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