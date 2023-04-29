ميلان وروما يبقيان على المسافة ذاتها بتعادل مثير

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الانكليزي تامي أبراهام ما بدا أنه هدف الفوز القاتل لروما في الدقيقة 90+4 من أول تسديدة على المرمى في اللقاء من قبل الفريقين.

لكن البديل البلجيكي ألكسيس ساليماكيرز خطف التعادل لميلان في الدقيقة 90+7 من أول تسديدة أيضًا لفريقه على المرمى، بعد أن تابع عرضية طويلة نفذها البرتغالي رافايل لياو نحو القائم الثاني.

وبقي ميلان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف المسجلة على روما الخامس، إذ هما متساويان في المواجهتين المباشرتين (2-2 و1-1) ولديهما فارق الأهداف ذاته (+14).

واستفاد أتالانتا على أكمل وجه من هذا التعادل بتحقيقه فوزًا قاتلا على مضيفه تورينو 2-1 ليتقدم الى المركز السادس ويصبح على بعد نقطتين منهما.

تقدم فريق مدينة برغامو عبر دافيدي زاباكوستا (34) وعادل أصحاب الارض عبر الباراغوياني أنتونيو سانابريا (75)، قبل أن يخطف البديل الكولومبي دوفان ساباتا الفوز للضيوف (88).

