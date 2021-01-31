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ميرتنز يعود إلى بلجيكا لعلاج كاحله

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عاد الهداف التاريخي لنادي نابولي الإيطالي دريس ميرتنز إلى بلده بلجيكا للخضوع لعلاج في كاحله، بحسب ما أكد النادي الجنوبي في بيان السبت.

AFP

وعرج اللاعب البالغ 33 عاما خلال خسارة فريقه ضد إنتر 0-1 الشهر الماضي بعد تعرضه لاصابة بكاحله الايسر.

عاد اللاعب الدولي إلى الملاعب في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن الآلام بقيت ولم يتمكن من انهاء ربع نهائي الكأس هذا الاسبوع ضد سبيتسيا (4-2) بعد دخوله بديلا بعد الاستراحة.

قال النادي "عاد  ميرتنز إلى بلجيكا للخضوع لجلسات علاج فيزيائي لكاحله الأيسر".

وسيعود إلى المركز الطبي حيث خضع للعلاج الشهر الماضي بحسب ما اضاف النادي.

وسجل  ميرتنز 130 هدفا لنابولي منذ انضمامه من ايندهوفن الهولندي في عام 2013، من بينها 5 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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