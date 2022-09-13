مونزا متذيل الترتيب يقيل مدربه ستروبا

وشكر مونزا المدرب ستروبا (54 عاماً) في بيان نشره النادي اللومباردي عبر موقعه الالكتروني على "الرحلة الرائعة معاً، والتي بلغت ذروتها في تحقيق صعود تاريخي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

ويخوض مونزا المملوك من قبل رجل الأعمال سيلفيو بيرلوسكوني غمار الـ "سيري أ" للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الصعود في أيار/مايو الماضي، وذلك بعد أربعة أعوام من شراء بيرلوسكوني للنادي.

وعلى الرغم من تعاقدات طموحة مع العديد من الإيطاليين أصحاب الخبرة (ماتيو بيسينا، ستيفانو سنسي، أليسيو كرانيو، أندريا رانوكيا، أندريا بيتانيا)، يعاني مونزا لفرض نفسه إذ لم يحصد سوى نقطة يتيمة من تعادله أمام ليتشي 1-1 في المرحلة السادسة بعد خمس هزائم توالياً.

