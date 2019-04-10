مونتيلا يعود لتدريب فيورنتينا خلفاً لبيولي

وقاد مونتيلا (44 عاماً)، المدرب السابق لإشبيلية الإسباني، فيورنتينا بين العامين 2012 و2015، ومكّنه من احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وبلغ نهائي كأس إيطاليا (2014)، ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2015).

وانتقل مونتيلا بعد ذلك لتدريب سمبدوريا وميلان الإيطاليين، قبل الحلول في النادي الإسباني بين كانون الأول/ديسمبر 2017 ونيسان/أبريل 2018.

وبرغم أنّه تمّ بناء الفريق من أجل المشاركة في المسابقات الأوروبية، فقد فيورنتينا أيّ أمل منطقياً بخوض "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز العاشر برصيد 39 نقطة بفارق 12 نقطة عن روما، صاحب المركز السادس الأخير المؤهل إلى المسابقة الأوروبية الثانية.

ويعود الفوز الأخير لفيورنتينا في الدوري الى 17 شباط/فبراير، وذلك على حساب مضيفه سبال 4-1.

