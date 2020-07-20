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الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

موعد وكيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر على beIN SPORTS

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مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

AFP

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر

مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر

يستضيف يوفنتوس منافسه لاتسيو في منعرج مهم نحو لقب إضافي للسيدة العجوز، ولكن نسر العاصمة الإيطالية يريد تصحيح مساره من خلال هزم السيدة العجوز.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو سيكون اليوم الإثنين بتاريخ 20-7-2020 في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس ولاتسيو تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

 كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الترجي والرجاء على الانترنت عبر beIN CONNECT.

وخسر لاتسيو 81 مباراة ضد يوفنتوس- أكثر من أي منافس آخر في الدوري الإيطالي. وسجلت السيدة العجوز 269 هدفاً ضد نسور العاصمة.

يذكر أن لاتسيو فاز ذهاباً بنتيجة 3-1، وكانت آخر مرة حقق فيها النسر السماوي الفوز ذهابا وإيابا على يوفي عام 2001.

 

 

 

لاتسيو يوفنتوس الدوري الإيطالي بث مباشر
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