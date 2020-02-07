العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة إنتر وميلان حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل

تابعوا مباراة إنتر وميلان في بث مباشر وحصري يوم الأحد عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة إنتر وميلان في بث مباشر وحصرياً عبر beIN SPORTS 

البث المباشر لمباراة دربي ميلانو  بين إنتر وميلان

 

يستقبل إنتر (الوصيف بـ 51 نقطة) ضيفه ميلان (السادس بـ 32 نقطة) في دربي عاصمة الموضة، حيث سيسعى أبناء المدرب أنطونيو كونتي للخروج بنقاط الفوز من أجل تشديد الخناق على يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي (54 نقطة).

أمّا ميلان المعزّز بنجمه الجديد-القديم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيأمل مواصلة نتائجه الإيجابية مؤخراً ومواصلة الزحف نحو فرق المقدمة وتحسين مركزه، علاوة على ردّ دين خسارة الذهاب أمام إنتر (2-0).

موعد مباراة دربي ميلانو بين إنتر وجاره وغريمه ميلان سيكون يوم الأحد 9 شباط/فبراير 2020 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنتر وميلان تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD4.

 كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة إنتر وميلان على الانترنت عبر beIN CONNECT.

دربي ميلانو إنتر ميلان ميلان
السابق بريشيا يعين دييغو لوبيز مدربا
اقرأ
بريشيا يعين دييغو لوبيز مدربا للفريق
التالي

آخر الأحداث