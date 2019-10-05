موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة انتر ميلان ويوفنتوس حصرياً على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس - مباشر - اشترك هنا

تشهد هذه المرحلة من الـ"كالتشيو"، قمة مرتقبة الأحد عندما يحل يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، ضيفاً على إنتر ميلان المتصدر بالعلامة الكاملة في معقل الأخير "جيوسيبي مياتزا".

وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليغري، بطلاً بفارق 21 نقطة عن إنتر الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.

ويدخل الفريقان "دربي إيطاليا" الأحد في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزاً مريحاً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر بتقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسراً بنتيجة 1-2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.

ويسعى إنتر ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لا يزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD4 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس وأهم مباريات الدوري الإيطالي بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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