موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيرونا حصرياً على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيرونا - مباشر - اشترك هنا

يستضيف يوفنتوس (الثالث بـ 7 نقاط) ضيفه فيرونا واضعاً نصب عينيه صدارة الـ"كالتشيو" والتي ستتحقق فقط في حال تعثر المتصدر إنتر (9 نقاط) في دربي "ديلا مادونينا" أمام جاره ميلان (الساس بـ 6 نقاط)، إضافة إلى ضرورة سقوط بولونيا الوصيف بفارق أفضليته الهجومية عن الـ"بيانكونيري"، في امتحان ضيفه روما الصعب.

موعد مباراة يوفنتوس وفيرونا وكيفية مشاهدتها؟

بإمكانكم متابعة مباراة يوفنتوس وفيرونا يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD4 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وفيرونا وأهم مباريات الدوري الايطالي بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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