موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والتغطية الخاصة والبث المباشر

يخوض يوفنتوس حامل اللقب مباراة اليوم السبت على أرضه في مواجهة ثقيلة مع ضيفه ووصيف البطولة نابولي في مرحلة مبكرة من عمر الدوري.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 21:45 مساء مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD4 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وكام يوفنتوس أعلن أن قائده، جورجيو كييليني لإصابة قوية في ركبته الجمعة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

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وبإمكانكم متابعة مباراة يوفنتوس ونابولي بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.



