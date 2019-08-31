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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والتغطية الخاصة والبث المباشر

مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في بث مباشر ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي متاحة حصرياً عبرbeIN SPORTS.

Reuters

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والبث المباشر عبر CONNECT

يخوض يوفنتوس حامل اللقب مباراة اليوم السبت على أرضه في مواجهة ثقيلة مع ضيفه ووصيف البطولة نابولي في مرحلة مبكرة من عمر الدوري.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة 21:45 مساء مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD4 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وكام يوفنتوس أعلن أن قائده، جورجيو كييليني لإصابة قوية في ركبته الجمعة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

لقراءة التقديم الفني: بطولة إيطاليا: ساري ينتظر الضوء الأخضر لمواجهة فريقه السابق

وبإمكانكم متابعة مباراة يوفنتوس ونابولي بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.


 

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