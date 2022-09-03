مواجهة فيورنتينا ويوفنتوس تنتهي بالتعادل الإيجابي

وافتتح البولندي أركاديوش ميليك التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة التاسعة ثم أدرك الإيفواري كريستيان كوامي التعادل للـ"فيولا" في الدقيقة 29.

وحقق يوفنتوس 3 تعادلات وفوزين منذ بداية الموسم فيما فاز فيورنتينا في مناسبة وتعادل في 3 مباريات وانهزم مرة وحيدة.

أحداث المباراة

على ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، بدأ يوفنتوس المباراة بشكل مثالي عندما افتتح له مهاجمه البولندي الجديد أركاديوش ميليك التسجيل بعد مرور 9 دقائق.

وكان ميليك انتقل إلى صفوف السيدة العجوز قادماً من مرسيليا الفرنسي الشهر الماضي ونجح في تسجيل باكورة أهدافه في مباراته الرسمية الأولى منتصف الأسبوع في مرمى سبيتسيا.

ولعب ميليك أساسياً بدلاً من المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم، علماً أنّ المدرب ماسيميليانو أليغري لم يشركه إطلاقاً ربما لإراحته قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء القادم على ملعب "بارك دي برانس" في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونجح أصحاب الارض في إدراك التعادل إثر هجمة مرتدة سريعة بواسطة الإيفواري كريستيان كوامي الذي سجل في مرمى ماتيا بيران الذي حلّ بدلاً من الحارس الاصيل البولندي فويتشيك تشيتشني المصاب بالتواء في كاحله (29).

وسنحت أمام فيورنتينا فرصة ذهبية للتقدم عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد من الوافد الجديد الأرجنتيني لياندرو باريدس من سان جيرمان، انبرى لها الصربي لوكا يوفيتش وتصدى لها بيران (44).

وتدخل بيران مرة جديدة لينقذ مرماه من هدف أكيد للمغربي سفيان أمرابط في الثواني الأخيرة عندما أبعد تسديدته القوية بأطراف أصابعه.

