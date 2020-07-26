

تعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا من أهم مباريات اليوم التي ستنقل في بث مباشر عبر قنواتنا، فلا تفوتوا مشاهدة اللقاء الذي قد ينتهي بتتويج السيدة العجوز باللقب.

وسيغطي موقعنا مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بشكل خاص لنضيف لمن يمكنه مشاهدة اللقاء خلال البث المباشر المزيد من المعلومات والتفاصيل.

ويستضيف يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية فريق سامبدوريا وذلك على أمل تحقيق الفوز والحفاظ على عرشه بطلاً للدوري الإيطالي وذلك ضمن المرحلة 36 من المسابقة.

وعلى كريستيانو رونالدو ورفاقه استغلال الفرصة لكي ينهوا معركة اللقب السادس والثلاثين في تاريخه والأول لمدربه ساري على صعيد الدوري، والتفرغ من أجل التحضير لمحاولة مواصلة الحلم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996 من خلال قلب الخسارة التي تلقاها "بيانكونيري" في ذهاب ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي، حين يستقبل الأخير ايابا في السابع من آب/أغسطس.

معلومات البث المباشر لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا هو اليوم الأحد 26-7- 2020 في تمام 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة يوفنتوس وسامبدوريا تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا على الانترنت عبر beIN CONNECT.

التشكيلة الرسمية لكل من يوفنتوس وسامبدوريا