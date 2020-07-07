مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

د 45+3 - رغم سيطرة يوفي شبه المطلقة، نجح لاعبو ميلان في اختراق دفاعات ضيوفهم وانفرد زلاتان بالحارس تشيزني وأسكن الكرة الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل!

د 45+2 - دوناروما ينقذ مرماه في الرمق الأخير من الشوط الأول بعد تصديه لتسديدة قوية من الأرجنتيني غونزالو هيغواين وهو بمواجهة المرمى!

د 37 - الكرة تعلو عارضة الحارس دوناروما بقليل بعد اصطدامها برأس ابراهيموفيتش اثر ركلة ركنية! كاد يوفنتوس أن يفتتح التسجيل.

ضغط كبير من لاعبي يوفنتوس في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول لكن دفاع ميلان متماسك حتى الآن.

د25 - النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي تيو هيرنانديز يتلاعبان بدفاع يوفنتوس، ولكن تسديدة السويدي انتهت بين يدي الحارس البولندي تشيزني.

ميلان يحاول السيطرة على وسط المرمى لكن تحركات يوفنتوس الخطرة تحول دون ذلك، ولا يزال الضيوف الأفضل مع انتصاف الشوط الأول.

د 13- كريستيانو رونالدو يصوّب بقوة على المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب بعد ارتطامها بقدم أحد المدافعين.

د 10- أولى الفرص الخطرة في المبارة ليوفنتوس عندما حاول بونوتشي متابعة كرة قوية من ركلة حرة لبنتاكور أمام المرمى، إلا أنه فشل في استغلالها ومرت من أمامه وأمام المرمى.

بداية حذرة من الطرفين مع أفضلية نسبية للضيوف أمام مدرجات غير نابضة بالحياة في سان سيرو.

الفوز سيقرّب يوفنتوس خطوة إضافية من الاحتفاظ باللقب، في حين سيعزز فوز ميلان، حظوظه الأوروبية في الموسم المقبل.

صاحب الأرض، ميلان يحاول في هذه المباراة فك النحس الذي لازمه في السنوات الأخيرة، حيث نجح مرة واحدة في التغلّب على يوفنتوس مقابل 13 خسارة!

انطلاق الشوط الأول

تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة ميلان

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫



Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

مباراة يوفنتوس وميلان تأتي ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم على أرض ملعب سان سيرو في ميلانو.