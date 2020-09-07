مدرب بولونيا ميهايلوفيتش يعاود نشاطه بعد شفائه من فيروس كورونا

وأعلن النادي الإيطالي في بيان الإثنين: "نظراً للنتيجة السلبية للفحصين الأخيرين، بإمكان سينيسا ميهايلوفيتش أن يعاود نشاطه بشكل عادي".



وكان هناك تخوف من تدهور الوضع الصحي للصربي البالغ من العمر 51 عاماً، لاسيما أنه كان مصاباً بسرطان الدم.



ولم تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد على لاعب روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر السابق، ولكن بسبب البروتوكول المتبع في كرة القدم الإيطالية توجب عليه أن يبقى في الحجر الصحي لفترة اسبوعين، ما حرمه من متابعة تمارين فريقه تمهيداً لعودة منافسات الـ "سيري أ" في 21 ايلول/سبتمبر الحالي حيث يستهل بولونيا مشواره خارج ملعبه بلقاء صعب أمام ميلان.



وسبق لميهايلوفيتش أن غاب عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الماضي بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، وقد خضع لعملية زرع نخاع العظم.



وقرر بولونيا في حزيران/يونيو مكافأة الصربي بتمديد عقده حتى 2023 بعد أن أصر على مواصلة عمله رغم المرض.



واستلم ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في كانون الثاني/يناير 2019 خلفاً لفيليبو إينزاغي، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى.