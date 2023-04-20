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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

مدافع إنتر سكرينيار يخضع لجراحة في الظهر

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خضع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم لجراحة في ظهره في فرنسا لمعالجة مشكلة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، حسب ما أفاد نادي "نيراتسوري" الخميس.

AFP

وقال إنتر إن سكرينيار "خضع لعملية جراحية الأربعاء على مستوى الفقرات القطنية"، مضيفاً أن رحلة إعادة التأهيل للمدافع السلوفاكي ستستغرق "أسابيع قليلة".

وأجريت الجراحة في فرنسا في عيادة ميرينياك الرياضية، بالقرب من بوردو، وفق ما حدد بطل إيطاليا 19 مرة. 

وقال سكرينيار في رسالة عبر موقعه على إنستغرام إنه خضع لعملية جراحية "بالاتفاق مع إنتر" حتى يتمكن من "العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن"، متحدثاً عن "مدة شفاء قصيرة".

ولم يلعب سكرينيار مذ أن دخل في نهاية مباراة إنتر أمام بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 آذار/مارس (انتهت بالتعادل السلبي).

وأوضح المدافع السلوفاكي في رسالته أنه أصيب خلال مباراة الذهاب ضد الفريق البرتغالي التي فاز بها إنتر 1-صفر في 22 شباط/فبراير.

وتقلل هذه الجراحة من فرص ارتداء سكرينيار قميص إنتر مرة جديدة هذا الموسم حتى لو تأهل الأخير إلى نهائي المسابقة القارية الأم التي بلغ دورها نصف النهائي (يلتقي ميلان)، وذلك قبل رحيله المنتظر إلى العاصمة الباريسية.
 

الدوري الإيطالي إنتر ميلان ميلان سكرينيار
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