English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

مباراة لاتسيو وتورينو تتجه نحو التأجيل

من قبل

أكدت مصادر برابطة دوري الـ"سيري أ" أن مباراة لاتسيو وضيفه تورينو لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري تتجه نحو التأجيل.

AFP

وقالت المصادر إن الرابطة تأكدت لها صعوبة التحاق فريق تورينو بالعاصمة روما لخوض المباراة بسبب الحجر الصحي الذي يدخله الفريق جرّاء الإصابات المتزايدة في صفوفِه بفيروس كورونا والتي أدت سابقا إلى تأجيل مباراته ضد ساسوولو إلى السابع عشر من هذا الشهر. 
 

لاتسيو الدوري الإيطالي تورينو فيروس كورونا
السابق الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف
اقرأ
الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24
التالي إقالة مدرب كروتوني ستروبا وتعي
اقرأ
إقالة مدرب كروتوني ستروبا وتعيين كوسمي خلفاً له

آخر الأحداث

>