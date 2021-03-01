مباراة لاتسيو وتورينو تتجه نحو التأجيل

وقالت المصادر إن الرابطة تأكدت لها صعوبة التحاق فريق تورينو بالعاصمة روما لخوض المباراة بسبب الحجر الصحي الذي يدخله الفريق جرّاء الإصابات المتزايدة في صفوفِه بفيروس كورونا والتي أدت سابقا إلى تأجيل مباراته ضد ساسوولو إلى السابع عشر من هذا الشهر.

