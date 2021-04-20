ما هو رأي بيرلو بدوري السوبر الأوروبي؟

وقال بيرلو قبل مباراة منتصف الأسبوع في الدوري الإيطالي أمام بارما "إنه تطور لعالم كرة القدم. لقد حدثت تغييرات عدة خلال هذه السنوات، من دوري الأبطال الى طريقة اللعب والقواعد".

وتابع نجم الوسط السابق الذي يسير وفريقه نحو التنازل عن لقب الدوري للغريم إنتر، أحد شركائه في دوري السوبر بصحبة خصمه اللدود الآخر ميلان، "لكنني لست أفضل شخص يشرح لكم هذا. رئيس (النادي أندريا أنييلي) في الخطوط الأمامية والأمر متروك له للتحدث عن ذلك".

وأشار إلى "أننا نركز على ما يتعين علينا القيام به في الوقت الحاضر وهو التأهل لدوري الأبطال" حيث بات يوفنتوس مهدداً من الناحية الحسابية بالغياب عن المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد خسارته في نهاية الأسبوع أمام أتالانتا 0-1 وتراجعه من المركز الثالث الى الرابع الأخير المؤهل إلى البطولة القارية الأم بفارق نقطتين فقط أمام نابولي الخامس.

لكن الحسابات انقلبت رأساً على عقب ليل الأحد بعد الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وما نجم عن ذلك من تهديد إمكانية حرمان جميع الأندية الـ12 المؤسسة لهذه البطولة "الانشقاقية" بحسب الاتحاد الأوروبي "يويفا"، من خوض الدوريات المحلية ومنع لاعبيها من المشاركة مع منتخبات بلادها.

وكان لرئيس يوفنتوس أنييلي دوراً أساسياً في إطلاق هذه البطولة التي تجمع كبار الأندية الإيطالية والإسبانية والإنكليزية.

وفي ظل معارضة رابطة الأندية الأوروبية لهذه الخطوة، قرّر عملاق تورينو ورئيسه الانسحاب من الرابطة التي كان يرأسها. وبانتظار ما سيحصل في الأيام المقبلة، سيكون تركيز يوفنتوس ومنافسيه في "سيري أ" على منافسات الدوري المحلي حيث يخوض عملاق ميدنى تورينو الأربعاء في المرحلة الثانية والثلاثين مواجهة في متناوله على أرضه ضد بارما، باحثاً عن تدارك الوضع وتخفيف الضغط عن بيرلو الذي كشف الثلاثاء أن "هذا الصباح، شرح لنا الرئيس ما هو هذا المشروع، ليس بالتفصيل لكن في الخطوط العريضة".

وتابع "لقد منحنا ثقة كبيرة وكرر أن أهم شيء هو مواصلة عملنا لأن دوري أبطال أوروبا يجب أن نحققه على أرض الملعب. إنه مجرد مشروع. (اللاعبون) يعرفون أن كرة القدم مستمرة، وأن عليهم التزام الهدوء والتركيز على الحاضر، وهو بارما".

وبعدما غاب عن لقاء نهاية الأسبوع ضد أتلانتا بسبب مشكلة عضلية، يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة ضد بارما باحثاً عن إعادة "السيدة العجوز" الى السكة الصحيحة، وتعزيز صدارته لترتيب الهدافين (25 حالياً).

وسيفتقد يوفنتوس خدمات فيديريكو كييزا للإصابة، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا جاهز للبدء بجانب رونالدو من خلفهما في الخط الدفاعي الأخير الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.