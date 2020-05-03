ما مصير طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة؟

وأكدت إذاعة TV1 البرتغالية أن طائرة كريستيانو رونالدو الموجودة في مطار مدريد لم يسمح لها بالمغادرة نحو جزيرة ماديرا وذلك نظراً للقيود المفروضة من الحكومة الإسبانية والبرتغالية على حركة الطيران.

كما أضاف ذات المصدر بأن الطائرة غادرت فعلاً مدريد بعد أخذ ورد نحو مطار فونشال ليتمكن لاعب يوفنتوس من العودة إلى تورينو.

وعند وصوله إلى تورينو، سيدخل كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل استئناف التمارين في المركز التدريبي لفريق السيدة العجوز.

وغادر البرتغالي إيطاليا يوم 9 أذار/مارس مباشرة بعد انتهاء مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس واتجه لجزيرة ماديرا للاطمئنان على صحة والدته المريضة.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من أذار/مارس ويرغب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري في استكمال الموسم رغم أن الحكومة الإيطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك.

وأعطت الحكومة الإذن للفرق المحترفة بالمران الجماعي اعتباراً من 18 أيار/مايو مع ضرورة اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي في حين ستعود التدريبات الفردية في المراكز الخاصة بالنوادي يوم 4 أيار/مايو.