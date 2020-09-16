ماهي الأطروحة التي قدمها بيرلو لنيل شهادة التدريب؟

عُين بيرلو بطل العالم عام 2006 مدرباً لفريق "السيدة العجوز" في آب/أغسطس الفائت بعد أسابيع قليلة فقط من توليه الإشراف على فريق ما دون 23 عاماً.

وكان بيرلو (41 عاماً) الذي لعب مع الـ "بيانكونيري" بين عامي 2011 و2015 ضمن مجموعة حصلت على شهادة "يويفا برو" من الاتحاد القاري من بينهم البرازيلي تياغو موتا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني السابق، الذي تولى تدريب فريق جنوى لفترة وجيزة العام الماضي بين شهري اكتوبر/تشرين الاول وكانون الاول/ديسمبر.

كما حصل الإيطالي لوكا توني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 على الشهادة الى جانب فيتشينسو ايتاليانو المدرب الحالي لـ"سبيزيا" الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء والدولي السرياليوني السابق محمد كالون لاعب إنتر السابق.

وحصل بيرلو على معدل 107-110 على أطروحته المكونة من 30 صفحة وتحمل عنوان "كرة القدم التي أريد".

وتضم الأطروحة ثلاثة أقسام: المرحلة الهجومية، المرحلة الدفاعية والمرتدات (الهجومية والدفاعية) وقد نشرها الاتحاد الايطالي للعبة على موقعه الالكتروني.

وكتب الدولي الإيطالي السابق "أريد أن ألعب كرة قدم كاملة وجماعية، مع 11 لاعباً نشطاً في المرحلتين الهجومية والدفاعية".

ويذكر في المقدمة "الفرق التي ألهمتني في تكوين فكرتي عن كرة القدم" وهي برشلونة تحت إشراف الهولندي يوهان كرويف والاسباني بيب غوارديولا، أياكس أمسترام الهولندي في إشراف لويس فان غال، ميلان الذي دربه مواطنه كارلو أنشيلوتي ويوفنتوس مع انتونيو كونتي.

يذكر أن بيرلو حقق لقب دوري ابطال اوروبا مع ميلان عامي 2003 و2007 تحت إشراف أنشيلوتي وفاز بلقب سيري "أ" في ست مناسبات (اثنان مع الروسونيري واربع مرات مع يوفتوس).

ويفتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه على ارضه في تورينو ضد سمبدوريا الاحد.