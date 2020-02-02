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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ماكينة رونالدو التهديفية تعادل انجاز تريزيغيه

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AFP

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة إنجاز عمره 14 عاماً منذ نهاية عام 2005، حين سجل هدفين في مرمى فيورنتينا اليوم الأحد ليقود فريقه يوفنتوس للفوز 2-0.

وبتسجيله اليوم يكون رونالدو قد زار الشباك للمرة التاسعة على التوالي في الدوري الإيطالي ليعادل انجاز الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي تحقق في ديسمبر 2005.

وبات رصيد رونالدو 19 هدفا في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين خلف شيرو ايموبيلي الذي يملك 23 هدفا مع لاتسيو.

كما حسن رونالدو سجله مع يوفنتوس في المساهمات التهديفية إلى 50 هدف في خمسي مباراة إذ سجل 40 هدفا وصنع 10 أهداف.

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