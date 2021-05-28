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ماسيميليانو أليغري يعود لتدريب يوفنتوس (رسمياً)

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً اليوم الجمعة عن عودة المدرب ماسيميليانو أليغري للإشراف على المقاليد الفنية لفريق السيدة العجوز.

AFP

وأفاد في وقت سابق مراسل beIN SPORTS في إيطاليا أن أليغري عاد لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشرف أليغري على تدريب يوفنتوس بين عامي 2014 و2019 قاد خلالها الفريق المنحدر من مدينة تورينو لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين لكنه فشل في إحراز اللقب أمام كل من برشلونة في عام 2015 وأمام ريال مدريد في عام 2017. 

كما نجح ماسيميليانو في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في 5 مناسبات متتالية مع يوفنتوس وبكأس إيطاليا في 4 مرات متتالية وبالسوبر المحلي عامي 2015 و2018. 

يذكر أن أليغري (53 عاماً) لم يشرف على تدريب أي فريق منذ رحيله عن الـ"يوفي" في عام 2019. 
 

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