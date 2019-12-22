ماذا قال غاسبيريني بعد إلحاقه أسوأ هزيمة بتاريخ ميلان منذ 1998؟

وكان ميلان سقط أمام روما بالنتيجة ذاتها، علماً بأن أسوأ هزيمة له على الإطلاق في دوري الأضواء بكافة صيَغِهِ تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1922 حين سقط على أرضه 0-8 أمام بولونيا.

وكان مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني سعيداً جداً بالطريقة التي اختتم بها فريقه عام 2019 وفي قيادة فريقه لأكبر فوز على ميلان (الفوز الأكبر سابقاً كان 5-2 موسم 1949-1950)، موضحاً "ننهي عاماً مذهلاً في 2019 حققنا خلاله نتائج رائعة مع أداء ممتاز. هذا (الفوز الكبير) يتوج موسمنا حقاً. ندخل الآن عطلة الميلاد وبعدها ينتظرنا الكثير من العمل".

ورأى غاسبيريني أن "أتالانتا الآن جيد بما فيه الكفاية لكي يكون بين الأندية الكبرى في إيطاليا"، مشيداً بلاعبيه الذين "سنرى الكثير منهم يخوضون مسيرة كروية رائعة أيضاً".

وستعقد هذه الهزيمة في دربي لومبارديا من وضع ستيفانو بيولي الذي أصبح مهدداً بفقدان منصبه في ميلان، وهو الذي استلم مهمة الاشراف على "روسونيري" في 9 تشرين الأول/أكتوبر خلفا لماركو جامباولو الذي لم يصمد سوى أشهر معدودة (وقع مع الفريق في 19 حزيران/يونيو الماضي).

واعتبر بيولي أن فريقه خسر المباراة "منذ البداية" بسبب الأخطاء الكثيرة، مضيفاً "توقعت ردة فعل (من اللاعبين)، لكن الشوط الثاني كان حتى أسوأ (من الأول)... من الواضح أنه لا يمكن (لهذا الفريق) أن يكون ميلان الحقيقي لأننا أظهرنا أداء قوياً في مباريات أخرى أقيمت مؤخراً... علينا جميعا أن نعمل، بدءاً مني، لأن هذا الأداء كان دون المستوى بكافة المعايير".