ماذا دار بين كريستيانو رونالدو ورامسي في أول لقاء بينهما؟

وفي تصريح لصحيفة " The Sun"، أكد اللاعب السابق لفريق أرسنال الإنكليزي بأنه يحتفظ بذكريات رائعة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائلاً: "أتذكر أول يوم ذهبت فيه للتدريبات في صفوف يوفنتوس، دخلت للكافتيريا وإذ بكريستيانو يناديني ويقول لي، تعال واجلس معي".

وأضاف رامسي (29 عاماً) قائلاً: "بدأنا على الفور بتبادل أطراف الحديث، كان الحديث ممتعاً فشعرت براحة. منذ البداية، الجميع هناك يعطوك نوعاً من الراحة".

وأردف اللاعب الدولي الويلزي قائلاً: "كل ذلك يمنحك فكرة عن معدن الرجل. لن أضيف شيئاً كبيراً عن خصاله الفنية وما يفعله في كرة القدم، لكن ما يمكنني تأكيده بأنه شخص رائع ولاعب لا يصدق وأحد أفضل اللاعبين في العالم".

وختم قائلاً: "انه شخص مميز، يحب رفاقه ويقدم كل ما في وسعه خلال التدريبات".



