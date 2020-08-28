ليفيراني يتولى مسؤولية تدريب بارما

وقال النادي في بيان: "يعلن نادي بارما كالتشيو 1913 إنه توصل إلى اتفاق حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع فابيو ليفيراني".

وأقيل ليفيراني (44 عاماً) من تدريب ليشتي الأسبوع الفائت بعد أن عاد إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في دوري الأضواء.

وبدأ ليفيراني لاعب لاتسيو وفيورنتينا السابق، مسيرته التدريبية مع جنوى قبل إن ينتقل إلى ليتون اورينت الانكليزي، تيرنانا وأخيرا ليتشي.

قاد الإيطالي الذي لعب ثلاث مرات فقط مع المنتخب الوطني، نادي ليتشي إلى دوري الأضواء في مناسبتين، إلا أن الفريق عاد إلى "سيري ب" بعد خسارته بنتيجة 3-4 في المباراة الأخيرة الموسم الفائت امام بارما بالذات.

وحل ليفيراني مكان دافيرسا الذي، ومنذ أن استلم الإشراف على بارما عام 2016، صعد به من الدرجة الثالثة الى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2018-2019.

ووصل دافيرسا (45 عاماً) الى الفريق عام 2016 حين كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته الى الدرجة الثانية عام 2017 ثم أعاده الى الأولى عام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة في المركز الرابع عشر ثم الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.



