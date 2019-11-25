ليتشي ينتفض ويُسقط كالياري في فخ التعادل

تعادل ليتشي في الوقت القاتل مع ضيفه كالياري بهدفين لكل منهما الاثنين في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المباراة تتجه إلى تحقيق كالياري لفوز مريح على مضيفه عندما تقدم بهدفين أحرزهما جواو بدرو غالفاو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ثم أضاف رداجا نايونغلان الهدف الثاني في الدقيقة 67، وشهدت المباراة تحولاً دراماتيكياً عقب ذلك حيث قلص جيانلوكا لابادولا الفارق بإحرازه الهدف الأول لليتشي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء ثم تعادل ماركو كالديروني في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد فأشهرت البطاقة الحمراء في وجه جيانلوكا لابادولا من ليتشي في الدقيقة 85 فيما طرد فابريزيو كاسياتوري و روبين أولسين من كالياري في الدقيقتين 81 و85 على التوالي.

بهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى 25 نقطه في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لاتسيو الثالث ومتقدماً بفارق الأهداف أمام روما.

من جانب آخر رفع ليتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.

