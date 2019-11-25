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خليجي 24
الدوري الإيطالي

ليتشي ينتفض ويُسقط كالياري في فخ التعادل

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استعاد كالياري المركز الرابع رغم إهداره الفوز على ليتشي في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي.

beIN SPORTS

تعادل ليتشي في الوقت القاتل مع ضيفه كالياري بهدفين لكل منهما الاثنين في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المباراة تتجه إلى تحقيق كالياري لفوز مريح على مضيفه عندما تقدم بهدفين أحرزهما جواو بدرو غالفاو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ثم أضاف رداجا نايونغلان الهدف الثاني في الدقيقة 67، وشهدت المباراة تحولاً دراماتيكياً عقب ذلك حيث قلص جيانلوكا لابادولا الفارق بإحرازه الهدف الأول لليتشي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء ثم تعادل ماركو كالديروني في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد فأشهرت البطاقة الحمراء في وجه جيانلوكا لابادولا من ليتشي في الدقيقة 85 فيما طرد فابريزيو كاسياتوري و روبين أولسين من كالياري في الدقيقتين 81 و85 على التوالي.

بهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى 25 نقطه في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لاتسيو الثالث ومتقدماً بفارق الأهداف أمام روما.

من جانب آخر رفع ليتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر. 
 

ليتشي كالياري الإيطالي
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