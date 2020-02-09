ليتشي يضع حداً لصحوة نابولي في مباراة غزيرة الأهداف

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أوقف ليتشي صحوة مضيفه نابولي عندما تغلب عليه 3-2 الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين ليتشي بفوزه إلى مهاجمه جانلوكا لابادولا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 29 و61، وأضاف ماركو مانكوسو الهدف الثالث (82)، فيما سجل نابولي هدفيه عن طريق البولندي أركاديوش ميليك (48) والإسباني خوسيه كايخون (90).

وكان نابولي يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على يوفنتوس وسمبدوريا، بيد أنه مني بخسارته الخامسة مع مدربه جينارو غاتوزو الذي عيّن بدلا من المدرب المقال كارلو أنشيلوتي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل ثلاثة انتصارات.

وتجمد رصيد نابولي عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما اضاف ليتشي ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وافتتح ليتشي التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة وضعها لابادولا في الزاوية اليمنى (29).

وحرم القائم الأيمن لمرمى ماورو فيغوريتو فريق نابولي من احراز هدف التعادل بعدما تصدى لتسديدة مقصية خلفية للورينتسو اينسيني من مسافة قريبة (35).

وسدد ماتيو بوليتانو بيسراه لكنها مرت على يسار فيغوريتو (38).

واستهل نابولي الشوط الثاني بإدراك التعادل بعد مجهود تشارك فيه البديل البلجيكي دريس ميرتنز والبرتغالي ماريو روي واختتمه ميليك بتسديدة ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى الشباك (48).

وعاد الضيوف للريادة مرة جديدة بتسجيلهم الهدف الثاني بعد كرة عرضية من فيليبو فالكو على المقاس إلى داخل منقطة الجزاء تابعها لابادولا برأسية خادعة (61).

وسجل مانكوسو الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها على يمين الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، اصطدمت بالقائم الأيمن وتابعت طريقها إلى المرمى (82).

وقلص كايخون الفارق إلى 2-3 من تسديدة مقصية خلفية بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس (90).

وحقق جنوى فوزا هاما على ضيفه كالياري بهدف سجله المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف (43).

وهو الفوز الأول لجنوى في المباريات الخمس الأخيرة، بعد خسارتين وتعادلين.

ورفع جنوى رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 32 نقطة لكالياري في المركز العاشر.

وتعادل بريشيا مع ضيفه أودينيزي بهدف لديمتري بيسولي (81) مقابل هدف للأرجنتيني رودريغو دي بول (90+2) لأودرنيزي.

وسقط سبال للمرة السادسة عشرة هذا الموسم بخسارته امام ضيفه ساسوولو 1-2.

ورغم أن صاحب الأرض كان المبادر بالتسجيل عبر كيفين بونفاتزي (24)، نجح ضيفه بقلب النتيجة لمصلحته بداية من ركلة جزاء أحرزها فرانشيسكو كوبوتو (65)، ثم في اللحظات الأخيرة من المباراة بواسطة العاجي جيرمين بوغا (90).

ويقبع سبال في المركز العشرين الأخير بـ15 نقطة فيما حسّن ساسوولو من وضعه وارتقى مركزا واحدا وأصبح ثاني عشرا برصيد 29 نقطة.