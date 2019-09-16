ليتشي يصدم تورينو ويبخّر أحلامه في اللحاق بالصدارة

وسعى تورينو الذي حقق فوزين من أول مباراتين، لمواصلة انطلاقته المثالية والاستفادة من تعادل جاره يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية مع فيورنتنا سلبياً السبت، عندما استضاف ليتشي الذي دخل اللقاء في الملعب الأولمبي من دون أي نقطة.

إلا أنّ الضيوف فاجأوا أصحاب الأرض وتقدموا بهدف البرازيلي دييغو فارياس المعار من كالياري هذا الموسم، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء إثر تشتيت خاطئ من الحارس سالفاتوري سيريغو (35).

وظنّ تورينو أنه بدأ رحلة العودة في المباراة عندما تحصل على ركلة جزاء ترجمها أندريا بيلوتي بنجاح (58).

لكنّ ليتشي الذي قدّم مستوى مميزًا في اللقاء تقدم مرة أخرى عن طريق البديل ماركو مانكوسو الذي سجل هدفًا مماثلا للأول، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة إثر تشتيت خاطئ لسيريغو لتسديدة من خارج المنطقة، تابعها الإيطالي في المرمى (73).

وكاد تورينو يحصل على فرصة لإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عندما لجأ الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" إثر عرقلة بيلوتي داخل المنطقة، قبل أن يقرر عدم احتسابها.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد تورينو عند ست نقاط في المركز السادس خلف نابولي وأتالانتا بفارق الأهداف، فيما حصد ليتشي أولى نقاطه ليتقدم إلى المركز 18.