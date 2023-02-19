ليتشي يخطف الفوز من أرض أتالانتا

وكرر ليتشي فوزه على أتالانتا بعدما كان اسقطه ذهاباً بالنتيجة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 41 نقطة في المركز الخامس، متأخراً بفارق 3 نقاط عن ميلان الثالث الفائز على مونتسا 1-0 السبت، علماً أن الفريقين سيتواجهان السبت المقبل على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات المرحلة 24.

تقدم ليتشي عبر الغامبي أسان سيساي بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة بعيدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس الأرجنتيني خوان موسو (4).

وضاعف الفريق الضيف النتيجة بعد تمريرة من البديل غابريال ستريفيسا تابعها رأسية صاروخية الفرنسي أليكس بلين في الشباك (74).

وقلّص أتالانتا النتيجة بعدما ارتكب حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني خطأ فادحاً خلال تشتيته للكرة حيث ارتمى عليها المهاجم الدنماركي راسموس هولوند لتصطدم بقدمه وتهز الشباك (87).





