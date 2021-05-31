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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

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فاز روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ونال مهاجم بلجيكا الجائزة الرسمية لأفضل لاعب بالمسابقة بعد أن سجل 24 هدفاً بالدوري وقدم 11 تمريرة حاسمة ليساعد إنتر في تحقيق اللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

واختير كريستيانو رونالدو أفضل مهاجم بعد أن سجل 29 هدفاً في الدوري ليحصد لقب هداف المسابقة.

كما اختير دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا كأفضل لاعب تحت 23 عاما فيما نال جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس بعد أن حافظ على نظافة شباكه 14 مرة مع ميلان أما جائزة أفضل مدافع فذهبت إلى كريستيان روميرو لاعب أتلانتا.

ونال نيكولو باريلا جائزة أفضل لاعب وسط لينضم إلى زميله بالفريق لوكاكو في قائمة الشرف. 

روميلو لوكاكو إنتر الدوري الإيطالي
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