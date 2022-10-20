لوكاكو يعاود التمارين الجماعية مع إنتر

ومن المرجّح أن يجلس الهداف التاريخي لمنتخب "الشياطين الحمر" (68 هدفاً في 102 مباراة) على مقاعد بدلاء "نيراتزوري" السبت في رحلته إلى فلورنسا، لمواجهة فيورنتينا ضمن إطار منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري.

غير أن الاستحقاق الأهم للمهاجم ابن الـ 29 عاماً يبقى مباراة إنتر أمام فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بإمكان النادي الإيطالي حجز مقعده للدور ثمن النهائي في حال فوزه على أرضه.

ويحتل إنتر، صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي، المركز الثاني في المجموعة الثالثة في المسابقة القارية الأم برصيد 7 نقاط متأخراً بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر، علماً أنه كان وضع قدماً في الدور التالي بفوزه في ملعبه "جوزيبي مياتسا" على برشلونة الإسباني 1-صفر ذهاباً وتعادله 3-3 إياباً في كامب نو.

ورحّب المنتخب البلجيكي بخبر عودة مهاجمه إلى المستطيل الأخضر، ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

