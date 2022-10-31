لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة في أوتار الركبة

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية آب/أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-صفر ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

وقال إنتر إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً "سيعاد تقييمه في الأيام القليلة المقبلة"، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه ليس معرضاً بعد لخطر الغياب عن كأس العالم.

وظهر لوكاكو من مقاعد البدلاء في المباراة ضد سامبدوريا التي فاز فيها النيراتزوري 3-0 يوم السبت الماضي حيث تقدم إنتر للمركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن نابولي متصدر الدوري.

ومع ذلك، فإن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها لوكاكو تعني أنه سيغيب عن رحلة إنتر في المجموعة الثالثة إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء ومن شبه المؤكد أن يغيب عن مواجهة يوم الأحد ضد يوفنتوس.

سجل ثلاثة أهداف في مونديال روسيا 2018 وساهم في قيادة بلجيكا الى المركز الثالث.

