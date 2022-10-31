English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإيطالي

لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة في أوتار الركبة

من قبل

تعرّض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لـ"إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الايسر" قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وبعد أسبوع على عودته الى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الايطالي الاثنين.

Reuters

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية آب/أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-صفر ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

وقال إنتر إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً "سيعاد تقييمه في الأيام القليلة المقبلة"، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه ليس معرضاً بعد لخطر الغياب عن كأس العالم.

وظهر  لوكاكو من مقاعد البدلاء في المباراة ضد سامبدوريا التي فاز فيها النيراتزوري 3-0 يوم السبت الماضي  حيث تقدم إنتر للمركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن نابولي متصدر الدوري.

ومع ذلك، فإن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها لوكاكو تعني أنه سيغيب عن رحلة إنتر في المجموعة الثالثة إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء ومن شبه المؤكد أن يغيب عن مواجهة يوم الأحد ضد يوفنتوس.

سجل ثلاثة أهداف في مونديال روسيا 2018 وساهم في قيادة بلجيكا الى المركز الثالث.
 

روميلو لوكاكو يوفنتوس إنتر ميلان
السابق تقارير تفيد بإصابة جديدة لبوغب
اقرأ
تقارير تفيد بإصابة جديدة لبوغبا
التالي
-

آخر الأحداث

>