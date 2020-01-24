لوكاكو: اتخذت القرار الصحيح بترك مانشستر يونايتد

وكان المهاجم الصلب البنية قد انتقل من إيفرتون الإنكليزي إلى يونايتد في صفقة هائلة في تموز/يوليو 2017 بلغت قيمتها 98 مليون دولار أميركي، وسجل 42 هدفاً في موسمين مع "الشياطين الحمر" قبل انتقاله إلى إنتر في أب/أغسطس الماضي.

وفي ملعب "جوزيبي مياتسا" يقدّم المهاجم البارز مستويات جميلة مع زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فسجل حتى الآن 18 هدفاً، ليقود تشكيلة المدرب أنتونيو كونتي إلى منافسة يوفنتوس العملاق على اللقب.

قال لوكاكو (26 عاماً) في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إنه اتخذ القرار بنفسه وقد أتى بثماره: "تعيّن عليّ إعادة إيجاد نفسي، كان العام الماضي صعباً بالنسبة لي على الصعيد الاحترافي، لأنّ الأمور لم تجر كما أردت ولم أكن أؤدي جيداً، توصلت إلى قناعة أنه حان الوقت كي أغيّر البيئة".

تابع: "اتخذت قراري نحو أذار/مارس وذهبت إلى مكتب المدرب (النرويجي أولي غونار سولشاير) وأبلغته بأنّه حان الوقت كي أجد شيئاً مختلفاً".

أضاف: "أعتقد أني اتخذت القرار الصحيح، وقد أفسح مانشستر يونايتد بالمجال أمام لاعبين صاعدين، لذا كان قراراً مفيداً للطرفين".

وقدم لوكاكو مستوى جيداً في موسمه الأول بعدما استقدمه البرتغالي جوزيه مورينيو، فسجل 27 هدفاً عندما حلّ يونايتد وصيفاً في الدوري.

لكن مورينيو أقيل في كانون الأول/ديسمبر 2018 لسوء النتائج، ولم يعد لوكاكو قادراً على تكرار مستوياته.

وعن علاقته بمدربه الجديد كونتي، قال لوكاكو: "المدرب يقولها مباشرة في وجهك إذا كنت جيداً أو سيئاً... إذا لم تنفذ ما يقوله لا تلعب. تعرف موقعك وهذا ما أحترمه فيه".

