لهذا السبب قد ينتقل ميسي لإنتر ميلان!

تحدّث البرتغالي جوزيه مورايس، المساعد السابق لجوزيه مورينيو في أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، عن السبب الذي سيجعل نجم برشلونة الإسباني ميسي يقدم على الرحيل إلى ميلانو.

وتحدث مورايس عن ميسي قائلاً: "أنا أرى ميسي في إنتر ميلان".

وأضاف البرتغالي قائلاً: "وجود خافيير زانيتي في الفريق الإيطالي سيكون عاملاً مساعداً على انتقال ميسي من برشلونة إلى إنتر".

ومن جهة أخرى، قال ماسيمو موراتي المالك السابق لنادي إنتر إن التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد حلماً مستحيلاً.

واعتبر موراتي أن ما يشهده العالم حالياً سيؤثر بشكل واضح على عالم كرة القدم وسوق الانتقالات على وجه الخصوص، الأمر الذي يجعل التعاقد مع أي لاعب ممكناً، معتبراً في الوقت نفسه أن الفوز بتوقيع ميسي سيحتاج إلى الكثير من الجهود.

وأضاف موراتي أن عالم كرة القدم قد يشهد الكثير من الأمور الغريبة بنهاية هذا الموسم.

